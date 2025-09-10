José Ramírez supera a Manny Machado y hace historia en la tercera base (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez esta temporada 2025 demuestra porque es de los mejores peloteros de todas las Grandes Ligas, con números y actuaciones memorables. El tercera de los Guardianes de Cleveland recientemente superó una marca de su paisano Manny Machado para entrar en la historia.

El jugador de 32 años es la cara de la franquicia de Cleveland y su rendimiento año tras año es sumamente admirable, porque de forma silenciosa se hace sentir como uno de los infilders más productivos de todo el mejor beisbol del mundo.

José Ramírez sigue haciendo historia entre antesalistas

Ramírez sigue escribiendo su nombre entre los grandes antesalistas de la historia de las Grandes Ligas. Con sus dos extrabases en la victoria de los Guardianes de Cleveland sobre los Reales de Kansas City, alcanzó los 120 juegos con múltiples extrabases en su carrera, superando a Manny Machado (119) y colocándose en el octavo puesto de todos los tiempos entre los tercera base.

Este jugador, quien es pieza fundamental en la ofensiva de Cleveland durante la última década, ahora comparte lista con leyendas como George Brett, Adrián Beltré, Chipper Jones y Mike Schmidt, lo que reafirma su estatus como uno de los mejores de su generación. Su consistencia con el madero no solo lo mantiene como líder de su equipo, sino que lo proyecta cada vez más cerca de los referentes históricos en la esquina caliente.

Tras esta nueva marca, José Ramírez tiene cuenta con 151 imparables en 140 juegos, entre ellos 28 dobles, tres triples y 28 jonrones. Además, tiene 76 carreras remolcadas, 91 anotadas y promedio de .287.