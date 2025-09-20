MLB: José Ramírez firma otra temporada histórica a su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El estelar tercera base dominicano José Ramírez ha logrado por tercera vez en su carrera una temporada 30/30 en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los jugadores más completos de su generación. Con 30 cuadrangulares y 40 bases robadas en la campaña 2025, Ramírez se une a un selecto grupo de leyendas que han alcanzado esta hazaña en al menos tres ocasiones.

Un club exclusivo de cinco miembros

La lista de peloteros con tres o más temporadas 30/30 en la historia de la MLB es corta y prestigiosa. Además de Ramírez, figuran Alfonso Soriano, Barry Bonds, Howard Johnson y Bobby Bonds.

Dominio sin precedentes

Más allá del 30/30, Ramírez ha alcanzado una marca aún más rara: múltiples temporadas con al menos 30 jonrones, 30 dobles y 40 bases robadas. Solo Alfonso Soriano había logrado esto antes, en 2002 y 2006. Ramírez lo ha conseguido en años consecutivos, 2024 y 2025, demostrando una consistencia que lo coloca en una categoría única.

En una era donde el juego se ha vuelto más especializado, José Ramírez representa la versatilidad total. Su capacidad para producir extrabases, robar almohadillas y mantener una alta eficiencia ofensiva lo convierte en un pilar para los Guardianes de Cleveland que se apoyan en su producción para alcanzar la postemporada.