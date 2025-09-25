Kyle Schwarber logra una hazaña nunca antes vista en MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los nombres más importantes de la temporada 2025 de las Grandes Ligas ha sido, sin duda alguna, el de Kyle Schwarber. El zurdo de los Phillies de Filadelfia se ha alzado como una pieza de muchísimo valor para su equipo, al hacer más que nunca gala de su enorme fuerza con el madero.

A punta de fuerza y buena selección de pitcheos, el bateador designado de Filadelfia ha vivido la mejor temporada de su carrera de 11 años en Las Mayores. De momento, acumula 56 cuadrangulares, ha impulsado 132 carreras, y mantiene promedios realmente espectaculares de .246/.370/.576/.946, estadísticas que lo convierten en uno de los mejores bateadores del año.

Del mismo modo, Kyle Schwarber también ha sabido hacer historia dentro de la actual temporada de la Gran Carpa, ya que ha conectado nada más y nada menos que 23 batazos de vuelta completa ante lanzadores zurdos en lo que va de año, marca que le sirvió para hacer historia.

Schwarber, el zurdo que liquida a los zurdos

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ha tenido una particularidad interesante para Kyle Schwarber. De los 56 vuelacercas que ha conectado, 23 han sido ante lanzadores zurdos, siendo esta marca un nuevo récord para un bateador zurdo ante lanzadores también siniestros en una misma campaña.

El estelar toletero superó la marca anterior de 22 jonrones, que estaba en manos de Matt Olson (2021) y Stan Musial (1949). Schwarber rompió esta marca ante los envíos del zurdo Ryan Weathers, en el tercer episodio del duelo de este miércoles 24 de septiembre ante los Marlins, con un violento batazo que viajó a 408 pies por todo el jardín central. Una marca sensacional que adorna todavía más una zafra que ha sido inolvidable para el zurdo.