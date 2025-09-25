Shohei Ohtani y una estadística en la cual humilla a Babe Ruth (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Múltiples veces, Shohei Ohtani ha emulado a Babe Ruth y encabeza junto a él grupos muy selectos de jugadores que han lanzado y bateado con éxito durante su carrera en Grandes Ligas.

Sin embargo, la comparativa en ocasiones luce injusta, puesto que el talento de Ohtani es más complejo de replicar y sus números e hitos lo respaldan.

Una hazaña sin igual

El principal ejemplo de la premisa anterior, lo refleja de buena forma el siguiente registro: en la historia de Grandes Ligas, Babe Ruth -o cualquier jugador- nunca logró ponchar a más de 3 bateadores la misma campaña que conectó 30 o más jonrones.

Por su parte, Shohei Ohtani acumula 231 jonrones y 604 ponches en los últimos 5 años. De hecho, en las campañas 2021 (46 jonrones y 156 abanicados), 2022 (34 cuadrangulares y 219 ponches) y 2023 (44 vuelacercas y 167 abanicados) logró exceder esa marca, gracias a sus estadísticas en ambos apartados.

Asimismo, en sus 6 campañas de por vida desde el montículo, acumula 670 bateadores ponchados. Desde el renglón ofensivo sí acumula 8 temporadas destacando con el madero.

Por si fuera poco, Ohtani es el único jugador en la historia con 50 jonrones y 50 bases robadas en una misma temporada.