Shohei Ohtani y una estadística en la cual humilla a Babe Ruth (+dato)

Múltiples veces, Shohei Ohtani ha emulado a Babe Ruth y encabeza junto a él grupos muy selectos de jugadores que han lanzado y bateado con éxito durante su carrera en Grandes Ligas.
Sin embargo, la comparativa en ocasiones luce injusta, puesto que el talento de Ohtani es más complejo de replicar y sus números e hitos lo respaldan.
Una hazaña sin igual
El principal ejemplo de la premisa anterior, lo refleja de buena forma el siguiente registro: en la historia de Grandes Ligas, Babe Ruth -o cualquier jugador- nunca logró ponchar a más de 3 bateadores la misma campaña que conectó 30 o más jonrones.
Por su parte, Shohei Ohtani acumula 231 jonrones y 604 ponches en los últimos 5 años. De hecho, en las campañas 2021 (46 jonrones y 156 abanicados), 2022 (34 cuadrangulares y 219 ponches) y 2023 (44 vuelacercas y 167 abanicados) logró exceder esa marca, gracias a sus estadísticas en ambos apartados.
Asimismo, en sus 6 campañas de por vida desde el montículo, acumula 670 bateadores ponchados. Desde el renglón ofensivo sí acumula 8 temporadas destacando con el madero.
Por si fuera poco, Ohtani es el único jugador en la historia con 50 jonrones y 50 bases robadas en una misma temporada.