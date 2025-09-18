¡Modo MVP! Shohei Ohtani persigue legendario récord de Babe Ruth (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani sigue trazando su propia historia con Los Angeles Dodgers en la presente temporada de las Grandes Ligas. El japonés la desapareció para sellar la victoria de los angelinos (5x0) ante los Phillies de Philadelphia de Jesús Luzardo.

El actual MVP de la Liga Nacional despachó enorme cuadrangular en la parte baja del octavo inning por todo el jardín central para llegar a 51 bambinazos en la vigente campaña de Las Mayores. El bateador designado consolidó su segundo presentación con 50 o más vuelacercas en una zafra, precisamente cifra de estacazos que ha logrado con los actuales monarcas de la MLB.

Después de alcanzar los 50 jonrones, el nipón repitió la dosis a los Filis con tablazo de cuatro esquinas que salió disparado a 107.8 millas por hora y recorrió 408 pies de distancia, que lo mantiene detrás de Kyle Schwarber, que se encuentra en la cima de cuadrangulares en la Liga Nacional con 53 cañonazos.

Shohei Ohtani persigue récord de Babe Ruth

Aunque fue de maneras distintas, Shohei Ohtani repitió con el 50-50 en la vigente temporada en Las Mayores con 50 cuadrangulares y 50 ponches propinados como lanzador, hazaña que costará bastante verlo en otro jugador en los próximos años.

Además de sobrepasar los 50 jonrones, el japonés se encuentra tras los rastros de Babe Ruth, quien posee el récord de más jonrones (113) en sus primeros dos años con una franquicia de las Grandes Ligas. El 'Unicornio' se ubica tercero en ese apartado con un total 105, superando impresionantes registros de Roger Maris (100), Cecil Fielder (95) y Mark McGwire (94), de acuerdo con la cronista Sara Langs.

Antes de Ruth, la superestrella de los Dodgers deberá superar a Alex Rodríguez, quien acumuló 109 vuelacercas con los Texas Rangers en las temporadas 2001 y 2002. El multifacético jugador le restan semanas y media para alcanzar al legendario pelotero de los New York Yankees.