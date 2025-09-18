Juegos para este jueves 18 de septiembre en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una jornada repleta de encuentros en este miércoles, varias novenas descansarán este 18 de septiembre. Sin embargo, evidentemente la acción no se detiene en esta parte crucial del torneo y a continuación repasaremos los duelos pautados, para hoy en la gran carpa.

En esta oportunidad, se dará inicio a nuevas series en algunos recintos y lo que se tiene en cartelera serán 10 enfrentamientos, los cuales comenzarán desde la 1:10pm.

Juegos para hoy en la MLB:

- Guardianes de Cleveland vs Tigres de Detroit 1:10pm

- Padres de San Diego vs Mets de Nueva York 1:10pm

- Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay 1:10pm

- Atléticos de Oakland vs Medias Rojas de Boston 1:35pm

- Marineros de Seattle vs Reales de Kansas City 2:10pm

- Marlins de Miami vs Rockies de Colorado 3:10pm

- Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati 7:15pm

- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 7:15pm

- Angelinos de Anaheim vs Cerveceros de Milwaukee 7:40pm

- Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.