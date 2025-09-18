Martín Pérez pasaría el resto de la zafra en la lista de lesionados por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Durante sus últimas dos presentaciones Martín Pérez no había lucido bien, no obstante, eso puede deberse a que ya venía trabajando un poco forzado porque durante la jornada de este miércoles presentó una molestia que lo obligó a abandonar el encuentro.

El zurdo de 34 años cumplía su séptima presentación, luego de perderse cuatro meses por una lesión en su codo de lanzar y lo más probable sea que no vea más acción por lo que resta de este 2025.

Martín Pérez no puede completar su apertura contra los Orioles:

En la fecha de hoy, los Medias Blancas de Chicago cayeron con marcador de 3-1 ante los Orioles de Baltimore, en un duelo donde Pérez fue sustituido en la parte alta del cuarto capítulo.

El abridor criollo se medía a Jackson Holliday con par de retirados y un hombre en la inicial, cuando después de un envío sintió una molestia en su hombro que lo obligó a pedir tiempo, para notificar y luego salir del campo dejando una línea que no pudo ser revertida:

IL: 3.2

H: 5

C: 3

CL: 3

HR:1

BB: 2

K: 2.

¿Martín Pérez no lanzará más durante esta campaña?

"No voy a forzar nada porque no quiero tener otra cirugía y que se pueda ver perjudicado mi codo nuevamente", destacó Pérez, quien luego dejo claro que no tendrá más salidas en este 2025.

El criollo resaltó que se preparará, para el 2026 y que cree que todavía le quedan tres o cuatro años más en la MLB. "No es bueno finalizar la campaña en la lista de lesionados, sin embargo, todo el mundo sabe lo que soy capaz de hacer en el montículo", concluyó el abridor venezolano de 34 años, quien debe espera por la decisión de los White Sox y si desean mantenerlo de cara al próximo torneo.