MLB: Manny Machado silenció el Citi Field con Grand Slam

El dominicano Manny Machado volvió a encender la chispa de los Padres de San Diego con su cuadrangular número 26 de la temporada 2025, un Grand Slam que no solo le dio la ventaja a los frailes sobre los Mets de Nueva York, sino que también lo consolidó como el líder activo en este tipo de batazos con 14 en su carrera.

Con este jonrón, Machado alcanzó los 368 cuadrangulares en su trayectoria en MLB. El batazo, que recorrió 401 pies por el jardín izquierdo, llegó en la quinta entrada y rompió el empate a dos para que San Diego tomara la ventaja 6-2.

Machado, el dominicano más letal con bases llenas desde 2012

Desde su debut en 2012, Machado ha demostrado una capacidad excepcional en situaciones de alta presión. Sus estadísticas con bases llenas son impresionantes: promedio de bateo de .355, OPS de 1.068, 170 wRC+ y 14 cuadrangulares. Este último dato lo coloca como el pelotero con más Grand Slams en MLB desde ese año, superando a figuras como Giancarlo Stanton y Nolan Arenado.

En el contexto histórico dominicano, Machado se ubica cuarto en la lista de más Grand Slams conectados por jugadores de República Dominicana, detrás de nombres como Álex Rodríguez (25), Manny Ramírez (21) y Albert Pujols (16). Sin embargo, entre los jugadores en activo, el “Ministro de la Defensa” es el indiscutible número uno.