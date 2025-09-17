Play by Play

CHC 8
PIT 4


CIN 6
STL 2


BAL 3
CWS 1


SF 5
AZ 1


ATL 9
WSH 4


CLE 2
DET 0
B: 3
S: 2
O: 0
ATH 4
BOS 3
B: 1
S: 2
O: 0
TOR 1
TB 1
B: 2
S: 2
O: 2
SD 7
NYM 3
B: 0
S: 0
O: 0
SEA 2
KC 3
B: 3
S: 1
O: 2
NYY 7
MIN 2
B: 1
S: 3
O: 3
LAA 1
MIL 5
B: 0
S: 3
O: 3
TEX 2
HOU 2
B: 1
S: 1
O: 1
Warmup
MIA 0
COL 0
Pre-Game
PHI 0
LAD 0

SD
82-69 (.543)
7
Baja 6th 0 out
3

NYM
78-73 (.517)
Starling Marte

AL BATE

Starling Marte (DH)
2 - 1
Adrian Morejon

LANZA

Adrian Morejon
0.1 IP, 0 CL, 1 K, 4 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 1 0 0 4 1 - - - 7 8 0
1 0 0 1 1 - - - 3 7 0
Entradas SD NYM
Gavin Sheets out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Fernando Tatis Jr. anota. 1 0
Pete Alonso batea jonrón (36) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 1 1
Jake Cronenworth pega sencillo con línea a jardinero central Cedric Mullins. Jackson Merrill anota. 2 1
Starling Marte batea jonrón (9) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 2 2
Manny Machado batea jonrón con las bases llenas (26) entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez anota . 6 2
Juan Soto batea jonrón (41) con línea por el jardín derecho. 6 3
Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero derecho Juan Soto. Elias Díaz anota . Luis Arraez out en 2da con el tiro, jardinero derecho Juan Soto a campo corto Francisco Lindor. Fernando Tatis Jr. a 3ra. 7 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 3-2 2 0 0 .265
L. Arraez 1B 3-2 1 0 1 .288
M. Machado 3B 3-2 1 1 4 .278
G. Sheets DH 2-0 0 0 1 .260
R. Laureano LF 2-0 0 0 0 .285
J. Merrill CF 3-1 1 0 0 .262
J. Iglesias SS 3-0 0 0 0 .225
J. Cronenworth 2B 2-1 1 0 1 .251
E. Díaz C 1-0 1 0 0 .206




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Pivetta 4.2 3 7 5 84-55 2.81
Adrian Morejon 0.1 0 0 1 4-3 2.14
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-1 0 0 0 .265
J. Soto RF 3-1 1 1 1 .262
P. Alonso 1B 3-2 1 1 1 .270
B. Nimmo LF 3-0 0 0 0 .261
S. Marte DH 2-1 1 1 1 .277
J. McNeil 2B 2-0 0 0 0 .254
B. Baty 3B 2-2 0 0 0 .258
F. Alvarez C 2-0 0 0 0 .252
C. Mullins CF 2-0 0 0 0 .219




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
David Peterson 5.0 6 6 1 85-49 3.98
Dom Hamel 1.0 1 2 0 12-9 9.00

San Diego
NY Mets
8 H 7
1 HR 3
11 TB 17
4 DEB 4

San Diego
NY Mets
6 K 1
58 ST 58
7 H 8
0 BB 3
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 84 67 .556 - L2
Padres 82 69 .543 2.0 L1
D-backs 77 76 .503 8.0 L1
Giants 76 76 .500 8.5 W1
Rockies 41 110 .272 43.0 L3
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 91 61 .599 - W2
Mets 78 73 .517 12.5 W2
Marlins 71 80 .470 19.5 W1
Braves 70 83 .458 21.5 W5
Nationals 62 91 .405 29.5 L4
Probabilidad de ganar
91.2 %
6 parte baja
(B:0 S:0 O:0)

San Diego 7 - 3 NY Mets
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Partly Cloudy, 68 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Chris Segal
1era base: Alex MacKay
2da base: Alan Porter
3era base: Jim Wolf
