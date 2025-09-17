|1
|Entradas
|SD
|NYM
|1º
|Gavin Sheets out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Fernando Tatis Jr. anota.
|1
|0
|1º
|Pete Alonso batea jonrón (36) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|1
|1
|2º
|Jake Cronenworth pega sencillo con línea a jardinero central Cedric Mullins. Jackson Merrill anota.
|2
|1
|4º
|Starling Marte batea jonrón (9) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|2
|2
|5º
|Manny Machado batea jonrón con las bases llenas (26) entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota Fernando Tatis Jr. anota Luis Arraez anota .
|6
|2
|5º
|Juan Soto batea jonrón (41) con línea por el jardín derecho.
|6
|3
|6º
|Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero derecho Juan Soto. Elias Díaz anota . Luis Arraez out en 2da con el tiro, jardinero derecho Juan Soto a campo corto Francisco Lindor. Fernando Tatis Jr. a 3ra.
|7
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|3-2
|2
|0
|0
|.265
|L. Arraez 1B
|3-2
|1
|0
|1
|.288
|M. Machado 3B
|3-2
|1
|1
|4
|.278
|G. Sheets DH
|2-0
|0
|0
|1
|.260
|R. Laureano LF
|2-0
|0
|0
|0
|.285
|J. Merrill CF
|3-1
|1
|0
|0
|.262
|J. Iglesias SS
|3-0
|0
|0
|0
|.225
|J. Cronenworth 2B
|2-1
|1
|0
|1
|.251
|E. Díaz C
|1-0
|1
|0
|0
|.206
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Pivetta
|4.2
|3
|7
|5
|84-55
|2.81
|Adrian Morejon
|0.1
|0
|0
|1
|4-3
|2.14
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|3-1
|0
|0
|0
|.265
|J. Soto RF
|3-1
|1
|1
|1
|.262
|P. Alonso 1B
|3-2
|1
|1
|1
|.270
|B. Nimmo LF
|3-0
|0
|0
|0
|.261
|S. Marte DH
|2-1
|1
|1
|1
|.277
|J. McNeil 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.254
|B. Baty 3B
|2-2
|0
|0
|0
|.258
|F. Alvarez C
|2-0
|0
|0
|0
|.252
|C. Mullins CF
|2-0
|0
|0
|0
|.219
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|David Peterson
|5.0
|6
|6
|1
|85-49
|3.98
|Dom Hamel
|1.0
|1
|2
|0
|12-9
|9.00
|
San Diego
|
NY Mets
|8
|H
|7
|1
|HR
|3
|11
|TB
|17
|4
|DEB
|4
|
San Diego
|
NY Mets
|6
|K
|1
|58
|ST
|58
|7
|H
|8
|0
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|-
|-
|-
|7
|8
|0
|Mets
|1
|0
|0
|1
|1
|-
|-
|-
|3
|7
|0
