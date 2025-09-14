MLB: Manny Machado alcanza esta marca por 10ma vez en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado es uno de los mayores talentos dominicanos que han jugado en Grandes Ligas. El tercera base se destacó en la liga por su defensa, pero ha mostrado una ofensiva consistente desde su debut; esa regularidad lo llevó a alcanzar una marca por 10ma vez en su carrera.

Machado en la victoria 11-3 de Padres de San Diego sobre Rockies de Colorado registró: 3 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas, 1 boleto. Con esos números aporto en gran medida para la victoria del equipo; pero también alcanzó una marca por 10ma vez en MLB.

Manny por 10ma vez en su carrera en Las Mayores logró la marca de 25 jonrones. Una que ha repetido desde 2015 y solo se vio interrumpida por la temporada corta por el COVID-19 en 2020. Uno de los registros más regulares de un pelotero de poder y contacto en la actualidad.

Manny Machado rumbo a los 400 jonrones en Grandes Ligas

Manny Machado tiene 367 jonrones en su carrera entre Orioles de Baltimore, Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego. El dominicano tiene la tarea de alcanzar el Salón de la Fama y uno de los logros para tener un caso seguro, es conectar 400+ vuelacercas al final de su carrera.

Machado necesita 33 cuadrangulares para la marca, pero aún no termina este 2025. Por lo que para la próxima campaña, podría necesitar menos jonrones y empezar a planear la fiesta de los 400. Con eso en mente, el dominicano está cada vez más cerca de una marca histórica en la liga.

Números de Manny Machado con Padres de San Diego en 2025

Manny Machado tiene un 2025 bastante regular, es líder del equipo y junto a Fernando Tatis Jr, están impulsando al equipo directo a postemporada. Machado a lo largo del año mostró compromiso, regularidad y ser un defensor élite.

Números de Machado en 2025:

- 149 juegos, 575 turnos, 85 anotadas, 159 hits, 33 dobles, 25 jonrones, 88 impulsadas, 53 boletos, 119 ponches, 13 bases robadas, .277 promedio, .338 OBP, .464 SLG, .802 OPS