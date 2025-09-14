Fernando Tatís Jr. jonronea por cuarta ocasión en el mes y San Diego derrota a Colorado

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., conectó este sábado su vigésimo segundo (22) cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Rockies de Colorado. Compromiso que se llevó a cabo en el Petco Park, casa del conjunto californiano, ante 41.854 aficionados.

Este sería el segundo jonrón del jardinero en los últimos siete juegos y el cuarto del mes. Alcanzó la veintena de cuadrangulares por quinta ocasión en su carrera el pasado 6 de septiembre. Asimismo, está a 13 impulsadas de las 400 en su carrera.

El batazo de Fernando Tatís Jr.

Corría la parte baja de la segunda y Tatís Jr. llegó al plato para consumir su segundo turno al bate del compromiso ante los lanzamientos del derecho Bradley Blalock. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a una (1) carrera.

Con dos outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta completa: tres malas dos buenas; Blalock tiró una recta de 95 millas por hora en el exterior de la zona de strike, lanzamiento que Tatís Jr. no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Fernando Tatís Jr. tuvo una velocidad de salida de 105.7 millas por hora y recorrió 414 pies de distancia.

Sus números

Fernando Tatís Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .275, con 706 hits, 149 jonrones y 387 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .261/.364/.435 (Avg/Obp/Slg); en 556 apariciones al bate, la estrella dominicana ha conectado 145 imparables, 22 cuadrangulares, anotado 99 e impulsado 65. Ha recibido 85 boletos y 122 ponches.