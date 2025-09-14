Shohei Ohtani dispara jonrón y se acerca a esta marca por segunda vez en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, disparó este sábado el cuadragésimo noveno (49) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Gigantes de San Francisco. Compromiso que se llevó a cabo en Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia.

Este es el tercer batazo de cuatro esquinas en los últimos siete compromisos. El nipón se pone a solo un jonrón de los 50, cifra que lograría por segunda vez en su carrera y en campañas consecutivas. Asimismo, está a solo tres impulsadas de las 100, marca que alcanzaría por tercera ocasión y segunda seguida.

Este es el octavo jonrón que Shohei Ohtani le conecta a los Gigantes de San Francisco y cuarto en el Oracle Park.

El batazo de Shohei Ohtani

Corría la parte alta de la tercera entrada, cuando el nipón llegó al plato para consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Logan Webb. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por dos (1) a favor del conjunto local.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una mala cero buenas, Webb dejó un sinker de unas 92 millas por hora en todo el centro del homeplate, Lanzamiento que Ohtani no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Shohei Ohtani tuvo una velocidad de salida de 114.8 millas por hora y recorrió 454 pies de distancia.

Sus números

Shohei Ohtani se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, segunda con el conjunto de California. El jugador de dos vías tiene un promedio vitalicio de .281, con 1034 hits, 274 jonrones y 660 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .281/.395/.613 (Avg/Obp/Slg); en 555 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 156 imparables, 49 cuadrangulares, anotado 133 e impulsado 93. Ha recibido 103 boletos y se ha ponchado en 167 ocasiones.