Dodgers no son muy optimistas con el pronto regreso de Brusdar Graterol

Una cirugía en el hombro derecho de Brusdar Graterol lo obligó a aterrizar en la lista de lesionados de 60 días el pasado 17 de marzo. Si bien existía una pequeña posibilidad de que los Dodgers de Los Ángeles contaran con él en algún punto del año, a falta de pocas semanas para finalizar la zafra 2025 ya hay un panorama más claro sobre su estatus, aunque nada alentador.

Vale recordar que el oriundo de Calabozo solo hizo siete apariciones en la temporada regular la temporada pasada, esto mientras luchaba contra la lesión en el hombro. No obstante, regresó a tiempo para terminar la campaña regular en septiembre y fue una parte clave del bullpen durante la carrera de la Serie Mundial de los Dodgers.

¿Graterol apunta a la postemporada?

Durante una entrevista con la periodista Sonja Chen, de MLB.com, el manager Dave Roberts dio actualizaciones sobre varios de sus peloteros, entre esos Brusdar Graterol. Y es que señaló que era "justo" asumir que el venezolano no estará disponible al menos durante lo que resta de temporada regular.

El lanzador de 27 años se presentó en el complejo Dodgers Camelback Ranch en Arizona para comenzar su proceso de rehabilitación en agosto. Sin embargo, Roberts aclaró que Graterol no recibió autorización para comenzar su programa de lanzamiento.

Pero a pesar de esa pésima noticia, el estratega cree que el criollo aún podría dominar en el montículo en caso de que logre encontrar una manera de estar presente con el equipo para la postemporada.

"Si Brusdar regresa, lo habrá hecho muchas veces, sin necesidad de pasar por todo el proceso. Él sabe cómo lanzar en partidos importantes. Si está erguido y lanza bien la pelota de béisbol, es un tipo en el que es fácil apostar", comentó Dave Roberts.

La disponibilidad de Brusdar Graterol para la postemporada aún está en el aire. Pero no hay duda de que sería un refuerzo importante para el bullpen de los Dodgers en octubre siempre y cuando esté sano.