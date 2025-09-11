Ranger Suárez ya es uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas en 2025 (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Si lo de Ranger Suárez en 2024 había sido excelente y sorpresivo, lo que ha logrado hacer en 2025 supera cualquier expectativa. El zurdo de los Phillies de Filadelfia empezó la temporada con problemas físicos, pero desde que volvió a la acción en mayo, se puede decir con propiedad que ha sido un lanzador de élite.

El criollo vivió este 9 de septiembre una de las mejores actuaciones de toda su carrera, al lanzarle seis entradas completas en blanco a los Mets de Nueva York, además de permitir solo tres inatrapables, y ponchar a nada más y nada menos que 12 bateadores rivales, para lograr una auténtica exhibición desde el montículo.

De esta manera, Ranger Suárez logró mejorar exponencialmente sus números de la zafra, y de hecho, se metió de manera contundente entre los 10 mejores abridores de las Grandes Ligas en la actual campaña 2025.

Ranger Suárez entre los 10 mejores

Con su actuación ante los Mets de Nueva York, Ranger Suárez subió su WAR (de Baseball Reference) de la temporada 2025 a 5.1, para meterse entre los 10 lanzadores con mejor WAR de todas Las Mayores, un dato que, sin duda alguna, le hace justicia con creces al exorbitante nivel que ha mostrado el oriundo de Pie de Cuesta.

Y es que, en sus 23 salidas hasta la fecha, el zurdo de los Phillies de Filadelfia ostenta récord de 12 triunfos y tan solo seis derrotas, además de una excelente efectividad de 2.77, un WHIP sumamente sólido de 1.15 y la buena cantidad de 140 ponches en 143.0 innings de labor.

Además, es importante resaltar que Ranger Suárez está en el top 10 de WAR en la otra fórmula, manejada por Fangraphs, en donde tiene 4.1 puntos, por lo que todos los expertos coinciden en que ha sido uno de los 10 mejores pitchers de la actual temporada.