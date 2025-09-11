Esto dijo Gleyber Torres tras vencer a los Yankees en su regreso a Nueva York (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de jugar siete temporadas con los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres jugó en el Yankee Stadium, en esta oportunidad con el uniforme de los Tigres de Detroit. El camarero venezolano fue recibido de gran forma en el Bronx y para ser aún más emotivo este regreso, ha castigado a su ex-equipo con batazos.

"El De Caracas", como es apodado, debutó en Grandes Ligas con los "Mulos del Bronx" y sin duda este equipo siempre será especial en su carrera, cosa que ratificó en una entrevista tras el segundo juego de la serie el pasado 10 de septiembre.

Gleyber Torres agradecido con los Yankees

A través de una entrevista con Enrique Rojas de ESPN, Torres expresó su satisfacción por volver al Bronx, un lugar especial en su carrera tras sus años con los Yankees. El criollo aseguró que siempre será un escenario significativo para él y que disfrutar de la atmósfera del Yankee Stadium le trae recuerdos importantes de su trayectoria en las Grandes Ligas.

Además, Torres destacó el buen paso de los Tigres de Detroit, que lograron encadenar victorias ante los Yankees, lo que refuerza la confianza del equipo en esta recta final. Subrayó que el grupo atraviesa un gran momento y que los triunfos consecutivos frente a un rival de jerarquía son una motivación extra para seguir creciendo.

"Se sintió bien, estoy contento, fue super emocionante como me recibieron. Estoy agradecido con los fanáticos de la organización (Yankees), y también por ese video en la pantalla. Me trajo buenos recuerdos y muy buenos sentimientos. Siempre estaré agradecido con los Yankees por darme la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, representarlos siempre fue un honor", dijo el segunda base.

Los Tigres de Detroit ganaron el martes y miércoles frente al equipo dirigido por Aaron Boone y aseguraron esta serie en la carretera, y Gleyber Torres ha sido clave, ya que en estos dos juegos ha conectado dos imparables, recibido dos boletos, remolcado cuatro carreras y anotado una.