¡Regresa! Gleyber Torres se enfrenta a los Yankees en el Bronx

Gleyber Torres, el ex campocorto de los Yankees, está de vuelta en la Gran Manzana, pero esta vez con el uniforme de los Detroit Tigers.

Salida agridulce

Tras siete temporadas en el Bronx, Torres se despidió de la afición de los Yankees luego de que el equipo no le ofreciera una renovación. El venezolano, quien firmó un contrato por un año y 15 millones de dólares con los Tigers, expresó en su momento que no se sentía deseado por su antiguo club, una situación que generó tensión.

Torres ha demostrado que la decisión fue la correcta para él. En la temporada 2025, ha brillado con los Tigers, siendo seleccionado como titular en el Juego de Estrellas de la Liga Americana por tercera vez en su carrera.

Este enfrentamiento es una oportunidad para que Torres demuestre su valor frente a sus ex compañeros y la afición que lo vio crecer como jugador. Su historia con los Yankees queda atrás para dar paso a un nuevo reto, uno que ha abrazado con éxito y que ahora lo trae de vuelta al lugar que alguna vez llamó hogar.

