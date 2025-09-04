Gleyber Torres iguala hazaña de este legendario de Navegantes del Magallanes (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres ha tenido un año sumamente productivo, consolidándose como una de las más grandes figuras de los Tigres de Detroit en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El segunda base criollo ha puesto números notables, que lo hacen ser uno de los camareros más productivos de toda la liga.

"El De Caracas", como es apodado, juego a juego sigue produciendo, con la meta de llevar al equipo de Detroit a los Playoffs. En su más reciente juego ante Mets de Nueva York, anotó una carrera que le permitió igualar a un histórico del beisbol venezolano.

Gleyber Torres a la par del gran Richard Hidalgo

Torres sigue escalando posiciones entre los venezolanos más destacados en las Grandes Ligas. Con su carrera anotada frente a los Mets de Nueva York, llegó a 531 en su trayectoria en MLB, cifra que lo iguala en el puesto 35 con Richard Hidalgo, recordado como una de las grandes figuras del Magallanes en la LVBP y quien dejó huella en nueve temporadas en la Gran Carpa.

Ahora, el próximo peldaño en la lista para el infielder de los Tigres de Detroit es Rougned Odor, quien acumuló 541 anotaciones en su paso por Las Mayores. Superar esa marca no solo significaría un avance estadístico, sino también seguir consolidando su nombre entre los venezolanos más productivos ofensivamente en la historia de MLB.

Durante esta campaña 2025, Gleyber Torres tiene 119 hits, entre ellos 19 dobles y 14 jonrones. Además, acumula 63 carreras remolcadas, 71 anotadas y un promedio de .261, números que lo hacen ser uno de los segunda base más productivos de todas las Grandes Ligas.