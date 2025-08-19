Gleyber Torres llega a importante cifra de juegos en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit reciben este lunes en el Comerica Park de Michigan a los Astros de Houston en un duelo clave para seguir peleando por un cupo directo a la Postemporada en octubre.

Entre los titulares en la novena felina, se encuentra el venezolano Gleyber David Torres, quien alcanza una cifra significativa en sus ocho temporadas de acción en las Grandes Ligas al disputar su juego número mil.

De Yankee a Tigre

Con veinticinco años de edad, el nacido en Caracas debutó con los Yankees de Nueva York en el año 2018. A partir de ese momento, ha jugado siete campañas con 'Los Mulos del Bronx', siendo seleccionado dos veces al Juego de las Estrellas.

Con respecto a su palmarés, ha ganado tres títulos en la División Este de la Liga Americana en 2019, 2022 y 2024. En este último año, ganó la Serie de Campeonato y clasificó a la Serie Mundial, donde los Yankees perderían con los Dodgers de Los Ángeles. Al año siguiente, firmaría como agente libre con los Tigres de Detroit.

Los números de Gleyber Torres

Durante sus ocho temporadas en Las Mayores, el oriundo de San Bernardino tomó 3689 turnos legales al bate, donde generó 976 imparables, 151 cuadrangulares, 499 carreras impulsadas y 522 anotadas.

Asimismo, su promedio de bateo vitalicio se encuentra en .265 puntos y su porcentaje de embasamiento en .336 puntos, los cuales, sumados a su .436 de slugging, le generan un OPS de .772 unidades.