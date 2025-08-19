Medias Rojas de Boston designan para asignación a este receptor venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston realizaron movimientos este lunes y designaron al receptor venezolano Alí Sánchez para asignación tras la contratación del primera base Nathaniel Lowe, quien firmó un contrato de un año con el equipo.

Sánchez se desempeñaba como tercer receptor de Boston, mientras Carlos Narváez lidiaba con un problema persistente en la rodilla. Fue tomado por Boston de la lista de waivers de los Azulejos de Toronto el pasado 8 de agosto.

Un movimiento lógico

Tenía sentido que los Medias Rojas reclamaran a Ali Sánchez de la lista de waivers para los Azulejos de Toronto, cuando la salud de Carlos Narváez era incierta.

Sin embargo, cuando Narváez regresó para el inicio de la serie de la semana pasada contra los Astros de Houston, Sánchez era el tercer suplente en una posición que casi nunca tiene espacio para más de dos jugadores

Sánchez solo jugó un partido con Boston, con un solo turno al bate en la victoria de los Medias Rojas sobre los Astros de Houston el 12 de agosto. También jugó ocho partidos con los Azulejos de Toronto a principios de esta temporada, bateando de cinco imparables en 21 apariciones al plato con cinco ponches.

Sánchez ha demostrado ser un bateador confiable, en 199 apariciones al plato en AAA, bateó para 279/.347/.419/.766 (Avg/Obp/Slg/Ops). Además, su defensa es impresionante, eliminando a 22 corredores.

El larense ahora deberá esperar si pasa por waivers sin ser reclamado para tomar una decisión sobre si se queda en Boston, en las Ligas Menores o queda agente libre.