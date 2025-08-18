¿Cuales son los impresionantes nuevos destinos para la expansión de MLB? (+Detalles)

El comisionado Rob Manfred dio a conocer este domingo el plan de expansión y realineación que tienen en Grandes Ligas para los próximos años. El anuncio lo realizó durante la transmisión de ESPN del Clásico de Pequeñas Ligas entre los Marineros y los Mets de este domingo.
¿Qué dijo Manfred?
Rob Manfred se había mostrado reticente a hablar sobre expansión debido a las incertidumbres previas en torno a los Atléticos y los Rays. “Creo que los dos primeros temas (expansión y reorganización) están relacionados”, dijo. “Creo que si nos expandimos, tendremos la oportunidad de reorganizarnos geográficamente”.
Han pasado casi 30 años desde la última vez que la MLB se expandió a 30 equipos, con la incorporación de los Diamondbacks de Arizona y los Rays de Tampa Bay en 1998.
Destinos más llamativos
Tanto Salt Lake City, Utah, como Nashville, Tennessee, se consideraban previamente como favoritos para conseguir equipos de expansión.
“Pienso que los propietarios se dan cuenta de que hay demanda de las Grandes Ligas de Béisbol en muchas ciudades importantes, y tenemos la oportunidad de hacer algo positivo en ese proceso de expansión”.