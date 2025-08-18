MiLB: Harold Castro arrasa en Triple-A y es nombrado Jugador Extranjero de la Semana (+Estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

La dirección del Omaha Storm Chasers anunció esta semana que el venezolano Harold Castro fue distinguido como Jugador Internacional de la Semana en la Triple-A, gracias a su sobresaliente desempeño entre el 11 y el 17 de agosto. El criollo brilló durante la serie contra los St. Paul Saints dejando números impactantes.

Una semana mágica frente a St. Paul

En su serie casera ante los Saints, Castro encontró su mejor momento. Abrió la semana con un hit de desempate en la novena entrada del juego inaugural, terminando con un walk-off single que coronó a los Storm Chasers.

Su poder apareció desde el jueves en adelante, conectando un cuadrangular en jueves, otro el viernes y cerrando con dos jonrones en el juego del domingo. Esos batazos fueron clave para que cerrara una semana histórica:

9 hits en 17 turnos para batear .529

4 jonrones

7 carreras empujadas

OPS descomunal de 1.814

Estos números le valieron el reconocimiento como el International League Player of the Week, en la Triple-A.

El triunfo de Castro no solo fue individual; también representa otro logro importante para los Storm Chasers. Es el cuarto jugador del equipo en recibir esta distinción esta temporada, tras los reconocimientos de Drew Waters, Tyson Guerrero y Thomas Hatch en semanas anteriores.

En lo que va de la temporada, Castro ha sido un bate sólido para Omaha. Tras jugar en la Liga Mexicana en 2024 con los Toros de Tijuana, se unió a los Storm Chasers en 2025 mediante un contrato de liga menor con los Kansas City Royals en enero de este año. Hasta ahora acumula un promedio de .280 (75 hits en 268 turnos) y un OPS de .792 en 73 partidos. En cuanto a producción, está segundo en el equipo en hits (75) y jonrones (14), y tercero en bases totales (127) e impulsadas (41).