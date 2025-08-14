Harold Castro encendido en lo que va de agosto en Triple-A con Kansas

Suscríbete a nuestros canales

Harold Castro, figura de los Leones del Caracas en la LVBP, ha estado encendido en lo que va del mes de agosto con el equipo de Omaha Storm Chasers, filial Triple-A de Kansas City Royals. El Venezolano ha sido uno de los jugadores más productivos en los últimos encuentros dejando buenos números en diferentes departamentos ofensivos.

En lo que ha transcurrido del mes de agosto, Harold Castro ha jugado 10 juegos con el equipo de Omaha con 22 turnos al bate, 16 hits conectados, nueve carreras anotadas, dos cuadrangulares, siete carreras remolcadas y un promedio de 378 puntos, numeros que hacen resaltar al venezolano como uno de los mejores con el madero en este momento.

El poder de Harolod Castro

Si bien hemos visto muchos cuadrangulares de Harold Castro en su carrera, como el que conectó para darle el título a los Leones del Caracas en la LVBP ante Tiburones de La Guaira, en estos 10 juegos del mes de agosto ha logrado conectar tres con el equipo de Omaha, el útimo en la jornada de este jueves 14 de agosto con un batazo hacia la banda contraria.

Manteniendo dicho ritmo ofensivo, el venezolano podría ser una de las piezas a tomaer en cuenta en el recta de la final de la temporada, cuando se amplía el roster de grandes ligas y recibier la oportunidad de regresar a MLB con el equipo de Kansas City Royals