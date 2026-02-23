¡Back to Back! Costa Nova, con una atropellada arrolladora se clasifica para la Breeders’ Cup Classic G1 en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo en el hipódromo de Tokio Racecourse, Tokio, fue el escenario de la disputa del February Stakes (G1) donde el ganador del año pasado, Costa Nova, recuperándose de tres derrotas consecutivas, puedo ganar por medio cuerpo, con una atropellada arrolladora para clasificarse directo a la Breeders’ Cup Classic (G1) a correrse en el hipódromo de Keeneland.

Breeders Cup: Costa Nova coloca su nombre en el Campeonato de Criadores

Con un desarrollo acostumbrado a las carreras en Tokio, donde, más de la mitad de los 16 caballos se alineaban en la pista a 200 metros para el final del February Stakes (G1) que se corrió en 1600 metros. Costa Nova, lució muy atrás en la curva final, sin embargo, su jinete hábilmente se mantuvo en el extremo exterior, para recuperar terreno a mitad de la recta y exhibir una atropellada incontenible.

Con el jinete líder de Japón, Christophe Lemaire, en su lomo, el hijo de 6 años de Lord Kanaloa, tomó la delantera en los 100 finales y pudo mantener en raya a Wilson Tesoro, que le llegó a medio cuerpo en gran demostración en tiempo de 1:35.4.

Costa Nova, entrenado por Tetsuya Kimura, fue criado por Northern Racing y lleva la seda de Katsumi Yoshida.

La victoria valió la pena apostar "Gana y estás dentro" para la Breeders' Cup Classic (G1) el 31 de octubre en Keeneland.