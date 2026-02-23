Camino al Kentucky Oaks: Cuatro nuevas carreras que otorgan puntos se disputan este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana continúan las carreras que otorgan puntos camino hacia el Kentucky Oaks (G1), la prueba más importante para potras de 3 años que se corre en Estados Unidos, con una bolsa de $2 millones de dólares.

Los escenarios dispuestos para recibir estas importantes gestas deportivas serán Aqueduct, Gulfstream Park, Oaklawn Park y Santa Anita Park. Cada una de estas carreras ofrece puntos en una escala de 50-25-15-10-5, del primero al quinto lugar, respectivamente.

Aqueduct: Se corre el Busher Stakes por $200,000

Esta semana en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, Nueva York, se corre el Busher Stakes de $200,000 en distancia de 1,600 metros en pista de arena de una vuelta. Esta prueba otorga 50-25-15-10-5 a las cinco primeras clasificadas a este evento.

Oaklawn Park tendrá el Honeybee Stakes G3 de $750,000

La edición 39 del Honeybee Stakes (G3) atrajo a 10 participantes para la segunda carrera clasificatoria de Kentucky Oaks de Oaklawn Park. Para este año, el Honeybee Stakes (G3) tiene una bolsa récord de $750,000, comparado con los $500,000 de la pasada temporada. Esta prueba ofrecerá 50-25-15-10-5 puntos de clasificación a las cinco primeras finalistas del marcador.

Gulfstream Park: Nueve potras van por el Davona Sale Stakes (G2) de $225,000

Este fin de semana, el circuito de Hallandale Beach tendrá en su cartelera sabatina la edición 39 del Davona Dale Stakes (G2) de $225,000 de una milla con la participación de nueve potras de tres años, con la intención de buscar puntos en el Road to the Kentucky Oaks (G1) en una escala de 50-25-15-10-5.

Santa Anita Park presenta el Santa Ysabel Stakes (G3) de $100,000

Este domingo 1 de marzo se corre el Santa Ysabel Stakes (G3) de $100.000 para potras de tres años en distancia de 1.700 metros en pista de arena. Esta prueba es la cuarta de cinco que se corre en este circuito para potras de tres años que buscan un cupo hacia el Kentucky Oaks (G1). La carrera otorga una escala de 50-25-15-10-5 puntos a las cinco primeras del marcador.