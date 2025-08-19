Tigres ratifica a este abridor norteamericano para la próxima zafra (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los equipos de la Liga Venezolano de Beisbol Profesional siguen enfocándose en las piezas foráneas y en esta oportunidad, fueron los Tigres de Aragua, quienes anunciaron a un lanzador que ya estuvo con ellos en la temporada anterior.

Este brazo se trata del derecho estadounidense de 31 años, Collin Wiles, quien se convirtió en el tercer importado confirmado por los "Bengalíes, después de los relevistas igualmente norteamericanos Andrew Schulz y Cory Thompson.

Números de Collins Wiles en la zafra pasada en la LVBP:

Wiles vio poca acción en la ronda regular, completando apenas dos presentaciones en las cuales estuvo inmaculado:

A: 2

G: 0

P: 0

CP: 0

H: 3

K: 2

BB: 3

Efec: 0.00

Whip: 1.00.

No obstante, en la etapa de los playoffs no rindió como lo esperaban los aragüeños, dejando cifras bastante altas:

A: 4

G: 0

P: 2

CP: 13

H: 24

K: 10

BB:1

Efec: 7.16

Whip: 1.53.

Sin embargo, la gerencia bengalí confía en que, para el venidero torneo, Wiles vendrá más preparado, debido a que ya conoce un poco más a los bateadores del Caribe y más aún, a muchos criollos porque viene de ver acción en la Liga Mayor de Beisbol con Centauros de La Guaira en este verano. Wiles cuenta con experiencia en la gran carpa con Atléticos de Oakland (2022).