Leones del Caracas anuncia la firma de un antiguo prospecto de Pittsburgh

Los Leones del Caracas siguen con su arduo trabajo de cara a conformar un roster competitivo para la venidera temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que iniciará el próximo 15 de octubre. En esta ocasión, los capitalinos han anunciado a su cuarto importado oficial, y se trata de un abridor interesante.

El lanzador estadounidense Aaron Shortridge, quien viene de lanzar en la Liga Mexicana de Beisbol, fue anunciado como el cuarto pelotero foráneo que formará parte de los melenudos en la 2025/26. En su caso, llega para muy posiblemente reforzar la rotación del equipo, ya que históricamente ha actuado más como abridor.

Este es además el cuarto importado anunciado por los Leones del Caracas hasta los momentos, equipo que también contará con los lanzadores extranjeros Miguel Romero, Shea Spitzbarth y Beck Way.

Aaron Shortridge, un antiguo prospecto para Leones

Aunque viene de lanzar en la Liga Mexicana de Beisbol, Aaron Shortridge fue ficha de los Piratas de Pittsburgh hasta la temporada 2024, luego de que llegara a dicha organización en el año 2018. Sus primeros pasos con Pittsburgh fueron positivos, y en 2020 llegó a ser considerado el prospecto #27 de las granjas del equipo.

Sin embargo, su carrera en MiLB se vio truncada en 2021, cuando tuvo que ser sometido a la temida operación Tommy John, que lo mantuvo alejado por más de un año de la acción. Desde entonces, Shortridge no volvió a mostrar el mismo nivel, y en 2024 optó por la agencia libre.

Su primer año en México no fue del todo positivo, ya que en 13 juegos lanzados (11 aperturas) con los Bravos de León dejó foja de 2-3, además de una alta efectividad de 6.61 y un WHIP de 1.78. Eso sí, no cabe duda de que Aaron Shortridge es un lanzador con talento, por lo que si Leones logra recuperar su mejor versión, tendrán a una pieza sumamente interesante en sus manos.