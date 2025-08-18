MLB: Dos venezolanos entre los mejores segunda base en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

A falta de poco más de un mes para que culmine la temporada regular de las Grandes Ligas, MLB Network ha publicado las listas de los mejores peloteros en cada una de las posiciones tras la primera mitad de la temporada regular.

El jugador que lidera este ranking con respecto a aquellos que juegan como segunda base es el dominicano Ketel Marte, de los Cascabeles de Arizona, quien posee .297 de promedio de bateo, un 98,8% de aciertos a la defensiva y solo cuatro errores.

Entre los peloteros venezolanos, se sitúa en la cuarta posición global, por detrás de Brendan Donovan (Cardenales de San Luis) y Jazz Chisholm Jr (Yankees de Nueva York), el camarero de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres.

Gleyber Torres, el mejor venezolano

En su primera temporada con la novena felina, el oriundo de la localidad caraqueña de San Bernardino promedia .260 de bateo con trece cuadrangulares y cincuenta y ocho carreras impulsadas.

A nivel defensivo como segunda base, ha estado 853.1 innings a la defensiva, donde ha acertado 98,9% de sus jugadas, cometiendo solo cuatro errores en la temporada y facturando 214 asistencias y 53 jugadas de doble play.

José Altuve figura en el top

Otro jugador venezolano que aparece en esta lista es la estrella de los Astros de Houston, José Altuve, quien, en un principio, jugó en los jardines de la novena texana y ha vuelto a su posición original.

Con un promedio de bateo de .281 con veintidós cuadrangulares y 64 carreras impulsadas, a nivel defensivo, ha tenido 339.1 entradas como segunda base con 98% de acierto, tres errores, 81 asistencias y 15 dobles matanzas.