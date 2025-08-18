Play by Play

MIL
CHC

SEA
68-57 (.544)
0
Baja 6th 3 outs
7

PHI
71-53 (.573)
Al regreso
Eugenio Suárez
Eugenio Suárez
Josh Naylor
Josh Naylor
Mitch Garver
Mitch Garver
Así defienden
M. Kepler B. Marsh N. Castellanos B. Harper B. Stott A. Bohm T. Turner J. Realmuto R. Suárez
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 0 - - - 0 3 1
0 6 0 0 0 1 - - - 7 14 0
Entradas SEA PHI
Max Kepler pega sencillo con línea a jardinero central Julio Rodríguez. Brandon Marsh anota Nick Castellanos a 3ra. 0 1
Bryson Stott pega doble (16) con línea fuerte a jardinero derecho Dominic Canzone. Nick Castellanos anota Max Kepler a 3ra. 0 2
Trea Turner batea jonrón (13) con elevado por el jardín izquierdo. Max Kepler anota Bryson Stott anota . 0 5
J.T. Realmuto batea jonrón (8) con elevado por el jardín izquierdo. 0 6
Bryce Harper batea jonrón (20) con elevado entre los jardines derecho y central. 0 7
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 3-0 0 0 0 .243
C. Raleigh C 3-0 0 0 0 .250
J. Rodríguez CF 3-2 0 0 0 .261
E. Suárez 3B 2-0 0 0 0 .234
J. Naylor 1B 2-0 0 0 0 .285
M. Garver DH 2-0 0 0 0 .212
D. Canzone RF 2-1 0 0 0 .289
J. Crawford SS 2-0 0 0 0 .261
C. Young 2B 2-0 0 0 0 .244




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Gilbert 2.0 6 9 1 65-42 3.83
Carlos Vargas 3.0 0 3 0 30-25 3.69
Casey Legumina 1.0 1 2 2 17-12 5.12
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Turner SS 4-2 1 1 3 .293
K. Schwarber DH 4-1 0 0 0 .248
B. Harper 1B 4-2 1 1 1 .261
J. Realmuto C 4-2 1 1 1 .274
A. Bohm 3B 4-1 0 0 0 .280
B. Marsh CF 4-2 1 0 0 .272
N. Castellanos RF 3-2 1 0 0 .256
M. Kepler LF 3-1 1 0 1 .209
B. Stott 2B 3-1 1 0 1 .240




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Ranger Suárez 6.0 0 3 9 81-59 3.12

Seattle
Philadelphia
3 H 14
0 HR 3
4 TB 25
3 DEB 8

Seattle
Philadelphia
3 K 9
79 ST 59
14 H 3
0 BB 0
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 55 .556 - L1
Mariners 68 57 .544 1.5 L2
Rangers 62 63 .496 7.5 W1
Angels 60 64 .484 9.0 W1
Athletics 56 70 .444 14.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 71 53 .573 - W1
Mets 66 58 .532 5.0 W2
Marlins 59 65 .476 12.0 W1
Braves 56 68 .452 15.0 W5
Nationals 50 74 .403 21.0 L1
Probabilidad de ganar
99.4 %
6 parte baja
(B:3 S:1 O:2)

Seattle 0 - 7 Philadelphia
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Cloudy, 69 ºF
Capacidad: 42.901
Árbitros:
Home Plate: Laz Diaz
1era base: Erich Bacchus
2da base: Brian O'Nora
3era base: Mike Estabrook
