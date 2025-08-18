|1
|Entradas
|SEA
|PHI
|2º
|Max Kepler pega sencillo con línea a jardinero central Julio Rodríguez. Brandon Marsh anota Nick Castellanos a 3ra.
|0
|1
|2º
|Bryson Stott pega doble (16) con línea fuerte a jardinero derecho Dominic Canzone. Nick Castellanos anota Max Kepler a 3ra.
|0
|2
|2º
|Trea Turner batea jonrón (13) con elevado por el jardín izquierdo. Max Kepler anota Bryson Stott anota .
|0
|5
|2º
|J.T. Realmuto batea jonrón (8) con elevado por el jardín izquierdo.
|0
|6
|6º
|Bryce Harper batea jonrón (20) con elevado entre los jardines derecho y central.
|0
|7
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|3-0
|0
|0
|0
|.243
|C. Raleigh C
|3-0
|0
|0
|0
|.250
|J. Rodríguez CF
|3-2
|0
|0
|0
|.261
|E. Suárez 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.234
|J. Naylor 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.285
|M. Garver DH
|2-0
|0
|0
|0
|.212
|D. Canzone RF
|2-1
|0
|0
|0
|.289
|J. Crawford SS
|2-0
|0
|0
|0
|.261
|C. Young 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.244
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Logan Gilbert
|2.0
|6
|9
|1
|65-42
|3.83
|Carlos Vargas
|3.0
|0
|3
|0
|30-25
|3.69
|Casey Legumina
|1.0
|1
|2
|2
|17-12
|5.12
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Turner SS
|4-2
|1
|1
|3
|.293
|K. Schwarber DH
|4-1
|0
|0
|0
|.248
|B. Harper 1B
|4-2
|1
|1
|1
|.261
|J. Realmuto C
|4-2
|1
|1
|1
|.274
|A. Bohm 3B
|4-1
|0
|0
|0
|.280
|B. Marsh CF
|4-2
|1
|0
|0
|.272
|N. Castellanos RF
|3-2
|1
|0
|0
|.256
|M. Kepler LF
|3-1
|1
|0
|1
|.209
|B. Stott 2B
|3-1
|1
|0
|1
|.240
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Ranger Suárez
|6.0
|0
|3
|9
|81-59
|3.12
Seattle
Philadelphia
|3
|H
|14
|0
|HR
|3
|4
|TB
|25
|3
|DEB
|8
Seattle
Philadelphia
|3
|K
|9
|79
|ST
|59
|14
|H
|3
|0
|BB
|0
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mariners
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|0
|3
|1
|Phillies
|0
|6
|0
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|7
|14
|0
