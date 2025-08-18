Informe señala a Ketel Marte de "frustar" a sus compañeros por tendencia a "perderse partidos" (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base dominicano de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, vuelve a estar inmerso en un drama, así lo dio a conocer un informe publicado por el periodista Nick Piecoro, del Arizona Republic.

De acuerdo con Piecoro, algunos jugadores de los Diamondbacks están frustrados con Marte por su tendencia a perderse partidos.

En la mayoría de los casos, esto parece deberse a problemas de salud, aunque una situación en torno al receso del Juego de las Estrellas, donde Marte estuvo ausente del club, también fue aparentemente motivo de descontento.

Geraldo Perdomo sale en defensa de Marte

Tras ser consultado sobre el tema, el campocorto de los desérticos, Geraldo Perdomo, salió en defensa de su compañero y aseguró que el “problema era de la prensa”.

“Estoy harto de esto (…) Será un problema para todos los reporteros y escritores. Esta es la segunda vez que se habla de Marte (…) Él solo quiere jugar béisbol. Déjenlo en paz, ha sido demasiado para él (…) Siento que no se lo merece”.

Según se informa, algunos creen que su ausencia contribuyó a que la gerencia de Arizona vendiera piezas clave en la fecha límite de cambios. Marte firmó una extensión de contrato por seis años y 116,5 millones de dólares en abril.

Torey Lovullo defiende a su jugador

Tras la publicación del artículo de Piecoro, el mánager Torey Lovullo abordó la situación en MLB Network Radio por SiriusXM y The Burns & Gambo Show por Arizona Sports.

“Ketel Marte tiene un corazón enorme. Es extremadamente sensible. Le encanta jugar. Quiere estar en el centro de todo con sus compañeros todos los días. El cuerpo no siempre funciona bien. Y a veces debemos escuchar lo que dice y hacer lo que sea mejor para él, lo que, a su vez, nos dará los mejores resultados para su producción”.

Otro informe en USA Today afirmó que los D-Backs escucharán ofertas por Marte en la temporada baja después de tener una reunión privada con el jugador cuando regresó del descanso prolongado.