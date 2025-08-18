¡Dominante¡ Antonio Senzatela no le dio tregua a la ofensiva de Arizona

Suscríbete a nuestros canales

Rockies de Colorado terminó la semana con un triunfo, este 17 de agosto, sobre Cascabeles de Arizona, al cual se impuso por la mínima diferencia (6-5), gracias en parte a la buena apertura del venezolano Antonio Senzatela.

El pitcher de 30 años de edad contó con su salida 23 de la campaña, la número 22 como abridor, con la posibilidad de seguir mejorando sus registros y finalizar así de manera positiva la temporada 2025, que es la novena para él en MLB.

Antonio Senzatela dominó a la ofensiva de Arizona

Antonio Senzatela estuvo completamente dominante ante los peligrosos bateadores de Arizona, pues en 5.0 entradas de labor ponchó a par de rivales y apenas le dieron cuatro imparables, sin anotar carreras, con un boleto concedido.

Gracias a este desempeño, Rockies de Colorado logró estar 1-0 arriba tras la actuación del venezolano. Sin embargo, el relevo no cumplió con su tarea y Arizona remontó inmediatamente.

Así fue como el lanzador valenciano perdió la posibilidad de sumar su quinta victoria de la campaña, en la que tiene récord de 4-14. Aunque, Colorado pudo tomar la delantera y se llevó el triunfo.

Unos números irregulares para el abridor de Rockies de Colorado

En cuanto a Antonio Senzatela, puso su promedio de carreras limpias en 7.00. Un número bastante alto para un pitcher de este nivel, distando mucho del nivel exhibido en sus primeros años en Las Mayores.

Además, suma 108.0 entradas de labor, espacio en el cual suma 57 ponches, con un promedio al bate de .357 entre sus rivales, quienes se han embasado también en 39 oportunidad mediante boletos negociados.