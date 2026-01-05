LALIGA

Barcelona tendrá de regreso a este lateral que rechazó al Inter de Milán

El portugués vivirá su segunda etapa con los azulgranas

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 07:55 pm
El mercado de fichajes se sigue moviendo y otro grande de Europa contará con el regreso de un lateral que militaba en el balompié de Arabia Saudita y era pretendido por el Inter de Milán.

Se trata del FC Barcelona, quienes tendrán el regreso de un polivalente jugador que puede jugar como lateral en ambas bandas e incluso, un poco más adelantado.

Este lusitano ambidiestro es Joao Cancelo, lateral de 31 años que acordó nuevamente con los "Culés", según el periodista Fabrizio Romano.

La primera experiencia de Cancelo con el Barcelona fue en la temporada 2023-2024, antes de irse al fútbol árabe con el Al Hilal, con quienes había permanecido en las dos últimas campañas.

