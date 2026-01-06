Lesión de Mbappé lo deja fuera de la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

¡Se ha confirmado lo peor! Kylian Mbappé será la principal baja del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España contra Atlético de Madrid, el próximo jueves 8 de enero. El delantero no jugará en Arabia Saudí debido a los problemas físicos que arrastra en su rodilla izquierda.

Desde el cuerpo médico se intentó buscar una solución de último momento, pero la realidad es que su participación siempre fue muy complicada. Su presencia en la Supercopa era prácticamente un imposible desde el inicio, y finalmente se confirmó su ausencia. Los merengues no contarán con su mejor jugador en la presente temporada, donde ha convertido 18 goles en La Liga y otras nueve anotaciones en la UEFA Champions League.

El atacante ya estaba descartado para disputar la semifinal, pero el esguince en la articulación de su pierna izquierda terminó por cerrar cualquier opción de verlo en el torneo. La lesión convierte su participación completa en una auténtica quimera, por lo que el club ha decidido optar por un tratamiento conservador. El objetivo es claro: recuperar plenamente la zona afectada y evitar que Mbappé vuelva a competir disminuido, como ha sucedido en las últimas semanas.

Real Madrid sin Kylian Mbappé

Luego cerró el 2025 igualando el récord de Cristiano Ronaldo (59 goles en año natural). El francés venía presentando dolencias desde el compromiso contra el Celta. Aunque no vio acción ante el Manchester City, la figura de la Casa Blanca forzó demasiado viendo acción en 270 minutos contra contra Alavés, Talavera y Sevilla.

La partida de Mbappé no solamente sería para el duelo por las semifinales ante Atlético de Madrid, ya que se espera que el delantero esté de baja en los próximos 20 días, donde muy probablemente se pierda hasta siete encuentros, entre ellos dos por la Champions League (Mónaco y Benfica), los octavos de final ante (13 de enero) y dos más por La Liga frente a Villarreal y Levante.