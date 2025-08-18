|1
|Entradas
|HOU
|DET
|4º
|Wenceel Pérez batea jonrón (10) con línea entre los jardines derecho y central.
|0
|1
|5º
|Kerry Carpenter pega triple (4) con línea fuerte al jardinero derecho Cam Smith. Colt Keith anota Gleyber Torres anota.
|0
|3
|5º
|Riley Greene batea jonrón (29) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Kerry Carpenter anota.
|0
|5
|6º
|Colt Keith out con elevado de sacrificio a jardinero central Jacob Melton. Trey Sweeney anota.
|0
|6
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Peña SS
|3-0
|0
|0
|0
|.311
|C. Correa 3B
|3-1
|0
|0
|0
|.278
|J. Altuve 2B
|3-1
|0
|0
|0
|.281
|J. Sánchez LF
|3-0
|0
|0
|0
|.242
|C. Walker 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.235
|V. Caratini C
|3-0
|0
|0
|0
|.258
|Y. Diaz DH
|2-0
|0
|0
|0
|.253
|C. Smith RF
|2-0
|0
|0
|0
|.251
|J. Melton CF
|1-0
|0
|0
|0
|.184
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Spencer Arrighetti
|5.0
|5
|7
|5
|90-56
|6.94
|Tayler Scott
|1.0
|1
|1
|0
|21-10
|6.75
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Keith 3B
|3-2
|1
|0
|1
|.265
|G. Torres 2B
|2-0
|1
|0
|0
|.260
|K. Carpenter LF
|2-1
|1
|0
|2
|.267
|R. Greene DH
|4-1
|1
|1
|2
|.265
|S. Torkelson 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.241
|W. Pérez RF
|2-2
|1
|1
|1
|.267
|D. Dingler C
|3-1
|0
|0
|0
|.272
|T. Sweeney SS
|3-1
|1
|0
|0
|.206
|J. Báez CF
|3-0
|0
|0
|0
|.266
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jack Flaherty
|6.2
|0
|3
|9
|88-58
|4.52
|
Houston
|
Detroit
|3
|H
|8
|0
|HR
|2
|4
|TB
|19
|4
|DEB
|7
|
Houston
|
Detroit
|5
|K
|9
|66
|ST
|58
|8
|H
|3
|6
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Astros
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|0
|3
|0
|Tigers
|0
|0
|0
|1
|4
|1
|-
|-
|6
|8
|0
Ver más