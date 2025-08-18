Play by Play

Play by Play

MIL 7
CHC 0


HOU 0
DET 6
B: 0
S: 0
O: 1
TOR 2
PIT 2
B: 0
S: 0
O: 1
STL 3
MIA 3
B: 0
S: 1
O: 3
SEA 0
PHI 7
B: 3
S: 2
O: 2
BAL 2
BOS 0
B: 2
S: 3
O: 3
CWS 3
ATL 0
B: 0
S: 0
O: 0
TEX 1
KC 1
B: 2
S: 3
O: 3
Warmup
LAD 0
COL 0
Pre-Game
CIN 0
LAA 0
Pre-Game
CLE 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
SD 0
Postponed
MIL
CHC

HOU
69-55 (.556)
0
Alta 7th 2 outs
6

DET
73-53 (.579)
Victor Caratini

AL BATE

Victor Caratini (C)
3 - 0
Jack Flaherty

LANZA

Jack Flaherty
6.2 IP, 0 CL, 9 K, 88 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
En juego, out(s)
Four-Seam Fastball 91.9 MPH.
Rotación:2.315RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 0 - - 0 3 0
0 0 0 1 4 1 - - 6 8 0
Entradas HOU DET
Wenceel Pérez batea jonrón (10) con línea entre los jardines derecho y central. 0 1
Kerry Carpenter pega triple (4) con línea fuerte al jardinero derecho Cam Smith. Colt Keith anota Gleyber Torres anota. 0 3
Riley Greene batea jonrón (29) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Kerry Carpenter anota. 0 5
Colt Keith out con elevado de sacrificio a jardinero central Jacob Melton. Trey Sweeney anota. 0 6
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 3-0 0 0 0 .311
C. Correa 3B 3-1 0 0 0 .278
J. Altuve 2B 3-1 0 0 0 .281
J. Sánchez LF 3-0 0 0 0 .242
C. Walker 1B 2-1 0 0 0 .235
V. Caratini C 3-0 0 0 0 .258
Y. Diaz DH 2-0 0 0 0 .253
C. Smith RF 2-0 0 0 0 .251
J. Melton CF 1-0 0 0 0 .184




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Spencer Arrighetti 5.0 5 7 5 90-56 6.94
Tayler Scott 1.0 1 1 0 21-10 6.75
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Keith 3B 3-2 1 0 1 .265
G. Torres 2B 2-0 1 0 0 .260
K. Carpenter LF 2-1 1 0 2 .267
R. Greene DH 4-1 1 1 2 .265
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .241
W. Pérez RF 2-2 1 1 1 .267
D. Dingler C 3-1 0 0 0 .272
T. Sweeney SS 3-1 1 0 0 .206
J. Báez CF 3-0 0 0 0 .266




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jack Flaherty 6.2 0 3 9 88-58 4.52

Houston
Detroit
3 H 8
0 HR 2
4 TB 19
4 DEB 7

Houston
Detroit
5 K 9
66 ST 58
8 H 3
6 BB 1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 55 .556 - L1
Mariners 68 57 .544 1.5 L2
Rangers 62 63 .496 7.5 W1
Angels 60 64 .484 9.0 W1
Athletics 56 70 .444 14.0 L1
Probabilidad de ganar
98.6 %
7 parte alta
(B:2 S:3 O:1)

Houston 0 - 6 Detroit
Christian Walker se poncha tirándole.
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Cloudy, 75 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: Lance Barrett
1era base: Carlos Torres
2da base: Charlie Ramos
3era base: Alfonso Márquez
MIL
CHC
Houston Astros
69-55 (.556)
0
Alta 7th
2 outs
6
Detroit Tigers
73-53 (.579)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 3-0 0 0 0 .311
C. Correa 3B 3-1 0 0 0 .278
J. Altuve 2B 3-1 0 0 0 .281
J. Sánchez LF 3-0 0 0 0 .242
C. Walker 1B 2-1 0 0 0 .235
V. Caratini C 3-0 0 0 0 .258
Y. Diaz DH 2-0 0 0 0 .253
C. Smith RF 2-0 0 0 0 .251
J. Melton CF 1-0 0 0 0 .184




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Spencer Arrighetti 5.0 5 7 5 90-56 6.94
Tayler Scott 1.0 1 1 0 21-10 6.75
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Keith 3B 3-2 1 0 1 .265
G. Torres 2B 2-0 1 0 0 .260
K. Carpenter LF 2-1 1 0 2 .267
R. Greene DH 4-1 1 1 2 .265
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .241
W. Pérez RF 2-2 1 1 1 .267
D. Dingler C 3-1 0 0 0 .272
T. Sweeney SS 3-1 1 0 0 .206
J. Báez CF 3-0 0 0 0 .266




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jack Flaherty 6.2 0 3 9 88-58 4.52
Probabilidad de ganar
98.6 %
7 parte alta (B:2 S:3 O:1)

Houston 0 - 6 Detroit
Christian Walker se poncha tirándole.

Houston
Detroit
3 H 8
0 HR 2
4 TB 19
4 DEB 7

Houston
Detroit
5 K 9
66 ST 58
8 H 3
6 BB 1
Victor Caratini

AL BATE

Victor Caratini (C)
3 - 0

LANZA

Jack Flaherty
6.2 IP, 0 CL, 9 K, 88 NP
Jack Flaherty
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
En juego, out(s)
Four-Seam Fastball 91.9 MPH.
Rotación:2.315RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Astros 0 0 0 0 0 0 - - 0 3 0
Tigers 0 0 0 1 4 1 - - 6 8 0
Entradas HOU DET
baja Wenceel Pérez batea jonrón (10) con línea entre los jardines derecho y central. 0 1
baja Kerry Carpenter pega triple (4) con línea fuerte al jardinero derecho Cam Smith. Colt Keith anota Gleyber Torres anota. 0 3
baja Riley Greene batea jonrón (29) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Kerry Carpenter anota. 0 5
baja Colt Keith out con elevado de sacrificio a jardinero central Jacob Melton. Trey Sweeney anota. 0 6
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 69 55 .556 - L1
Mariners 68 57 .544 1.5 L2
Rangers 62 63 .496 7.5 W1
Angels 60 64 .484 9.0 W1
Athletics 56 70 .444 14.0 L1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 73 53 .579 - L1
Guardians 63 60 .512 8.5 L3
Royals 63 61 .508 9.0 W3
Twins 58 66 .468 14.0 W1
White Sox 44 80 .355 28.0 L4
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Cloudy, 75 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: Lance Barrett
1era base: Carlos Torres
2da base: Charlie Ramos
3era base: Alfonso Márquez

