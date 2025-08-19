MLB: Luis Arráez se ha ponchado una sola vez en esta situación

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez sigue demostrando su capacidad de batear en la MLB juego tras juego en la presente temporada con los Padres de San Diego, buscando hacer historia con un posible cuarto título de bateo, pero también impresionando con su contacto en el home plate y el bajo número de ponches durante la campaña.

El venezolano es el jugador con menos ponches en toda la MLB, pero esta vez queremos resaltar una situación en el especial, donde se muestra prácticamente imposible poder sacar o ponerlo Qut sin hacer swing, viendo la pelota pasar.

Luis Arráez con una gran defensa de la zona de strike

Según datos de Codify Baseball, el venezolano ha visto 515 lanzamientos con dos strikes en la presente temporada, y solo en una ocasión fue ponchado cantado.

El gráfico de lanzamientos enfrentados lo demuestra: rectas, sliders, cambios, curvas… nada parece intimidar a un bateador que ha construido su reputación sobre la constancia y el control del madero. No es casualidad que Luis Arráez haya sido campeón bate en temporadas consecutivas y que siga consolidándose como uno de los mejores bateadores de contacto en las grandes ligas.

La única ocasión que el venezolano se ponchó sin hacer swing, fue con una lanzamiento en cutter que apenas rozó la esquina de afuera.