Gleyber Torres queda a un paso de marca histórica de Pablo Sandoval (+Detalles)

Gleyber Torres el pasado lunes 25 de agosto conectó su jonrón número 14 de la temporada 2025 de Grandes Ligas y sigue siendo clave para los Tigres de Detroit. El segunda base venezolano ha sido uno de los líderes en ofensiva de esta franquicia y su rendimiento ha sido clave para que estén liderando en la División Central de la Liga Americana.

"El De Caracas", como es apodado, tuvo un resurgir en su carrera tras firmar con el equipo "bengalí", ya que este 2025 volvió al Juego de Estrellas y se ha consolidado como uno de los mejores camareros de todo el beisbool, esto gracias a su producción ofensiva.

Gleyber Torres se colocó a tiro de Pablo "El Panda" Sandoval

Con ese batazo de 417 pies el lunes ante los Atléticos de Oakland, Torres sumó su jonrón número 152 en las Grandes Ligas. Este batazo lo coloca a solo uno de igualar la marca de 153 jonrones de su compatriota, el reconocido Pablo Sandoval, quien los conectó a lo largo de 14 años en su carrera. Este logro es un testimonio del poder que Torres ha exhibido desde su debut, demostrando una consistencia notable para un pelotero que aún tiene años por delante en su trayectoria profesional.

Al conectar un cuadrangular más e igualar a Sandoval, ambos peloteros compartirán el puesto número 22 en la lista de venezolanos con más cuadrangulares en la MLB, una lista que incluye a algunos de los más grandes de la historia del país. La inminente igualdad entre Torres y "Kung Fu Panda" es un recordatorio del impresionante legado que los jugadores venezolanos han construido en el beisbol.

En lo que va de campaña 2025, Gleyber Torres cuenta con 112 hits, entre ellos 19 dobles y 14 jonrones. Además, cuenta con 61 carreras remolcadas, 67 anotadas y average de .262, todo esto en 117 juegos con Detroit.