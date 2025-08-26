Gleyber Torres rompe la paridad y empieza la semana con poder (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El comienzo de esta nueva semana de pelota en las Grandes Ligas fue un poco lento, para la mayoría de los peloteros venezolanos. Sin embargo, uno que sí empezó con todo fue Gleyber Torres, quien hizo su gala de su poder y un cerrado desafío.

Tarik Skubal (Tigres de Detroit) y J.T. Ginn (Atléticos de Oakland) tuvieron un extraordinario duelo de pitcheo la noche de este lunes, llevando el compromiso 0-0 hasta la alta del sexto, cuando el caraqueño se encargó de romper esa paridad.

Gleyber Torres rompe el cero ante Oakland:

Gleyber David consumía turno con las bases limpias ante el abridor contario (Ginn), a quien estudió bastante bien luego de fallar en sus dos ocasiones anteriores.

Tanto así, que sabía que le iba a abrir con un pitcheo en la zona, algo que aprovechó, para castigar su sinker con un enorme cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo a 417 pies de distancia y alcanzó una velocidad de 107.6.

¿Cuántos bambinazos acumula Gleyber Torres en esta temporada?

Con su conexión de cuatro esquinas, ya Torres llegó a 14 cuadrangulares en este 2025, además superó las 60 rayitas impulsadas sumando 61 y aumentó su promedio de bateo a .263.

Una de las cosas más resaltantes en el presente torneo, para el criollo, es que está siendo bastante productivo con el madero y tiene una buena posibilidad de alcanzar las 100 empujadas en una zafra por primera vez en su carrera.