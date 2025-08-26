¡Increíble! Willson Contreras estrella un bate contra su coach tras ser expulsado (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los peloteros venezolanos que atraviesa un gran momento a nivel ofensivo, es Willson Contreras, no obstante, en esta ocasión dio de que hablar por su bate, pero no por alguna buena conexión, sino porque se lo pegó a su propia coach.

En la jornada de este lunes, los Cardenales de San Luis superaron por la mínima 6-7 a los Piratas de Pittsburgh, en un choque que siempre estuvo bastante reñido y tras no responder en un momento importante, el mayor hermano de los Hermanos Conteras.

Willson Contreras es expulsado y no reacciona nada bien:

Willson se encontraba bateando con un corredor en la inicial en la parte baja del séptimo capítulo ante el derecho Yohan Ramírez, quien lo ponchó parado y posteriormente, el criollo arremetió contra el principal, afectando incluso a miembros de su novena.

El derecho estaba disgustado por una sentencia anterior del árbitro principal Derek Thomas y cuando tomó rumbo hacia su dugout, le dijo algo que posteriormente provocó su expulsión.

Willson Contreras golpea a su coach con el bate:

En medio del intercambio de palabras Contreras se enfureció al punto de encarar fuertemente a este umpire, de hecho, salieron varios coaches, para tratar de contenerlo y cuando uno de ellos lo llevaba nuevamente a la cueva, Willson se volteó y lanzó su bate.

Lo que probablemente, él (Willson) no esperaba, era que quien venía detrás era un miembro de su staff y le estrelló el madero. No obstante, la frustración no terminó allí, motivado a que posteriormente el venezolano lanzó un pote de golosinas que tenía el equipo en el clubhouse hacia el campo, protagonizando una de las acciones más penosas de la presente zafra.