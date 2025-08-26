Este es el significado que tiene La Sabana para Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Un pelotero como Ronald Acuña Jr. llama la atención en todo momento por su talento, además de su actitud dentro del terreno y aunque muchas personas lo vean como una persona "agrandada" o "arrogante"; lo cierto es que el criollo no se olvida de sus raíces, teniendo un aprecio indescriptible hacia su ciudad, La Sabana.

La Sabana es un menudo pueblo ubicado en las costas del Estado La Guaira (Venezuela) y es una de las regiones con mayor exportación de peloteros. De hecho, la mayoría tienen parentesco.

Ronald Acuña Jr. describe a La Sabana:

Durante este lunes, el "Abusador" fue consultado sobre sus orígenes en la pelota mediante una entrevista con el medio "El Extrabase" y una de las primeras cosas que hizo, fue describir a La Sabana.

"Es un pueblo humilde, con gente que no les tocó fácil la vida. Yo creo que a esas personas que vienen de abajo cada cosa que le dan tiene un valor sentimental. Si tuviera la oportunidad de volver al pasado, volvería a nacer en La Sabana", destacó Acuña.

La Sabana: cuna de peloteros:

Uno de los aspectos más importantes en la madurez de Ronald, es que ya contaba con precedentes de hombres de su pueblo que llegaron a Las Mayores antes que él, como es el caso de: Carlos "Café" Martínez, Kelvin y Alcides Escobar.

Asimismo, el papá de Ronald igualmente fue jugador profesional y cada vez son más las figuras que emergen de La Sabana al máximo nivel de la pelota: José y Teodoro Martínez, Maikel García, Luisangel Acuña y los dos siguientes, pueden ser los otros dos hermanos de la "Bestia", Bryan y Kenny Acuña.

Ronald Acuña agradece a su gente:

Otro de los puntos que tocó el jardinero de los Bravos de Atlanta, es que La Sabana "es Dubái, para nosotros", refiriéndose a su costa, su playa y mejor aún, a su gente."Siempre me apoyan, los llevo en el alma", señaló.

El MVP de la Liga Nacional en 2023, dejo claro que considera que cada quien con algún talento, sin embargo, en La Sabana nacen muchos peloteros porque desde su primer año, los niños lo primero que agarran es un bate y una pelota.