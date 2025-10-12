La cantante Annakarina celebra su llegada a Venezuela en un partido de Kickingball con sus fans (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 10 de octubre, la cantante venezolana Annakarina, tuvo un encuentro especial con sus fanáticas en la ciudad de Caracas, donde además de celebrar su pequeña visita al país, también organizó un partido de Kickingball.

Pese a su apretada agenda, la oriunda de Barquisimeto hizo un espacio para reunirse con solo un porcentaje de su amplia comunidad y, entre risas, se disputaron dos juegos en los que el equipo de la anfitriona quedó campeón.

Una divertida cita con Annakarina

Aunque muchos artistas organicen otro tipo de dinámicas con sus fans para tener un momento de cercanía, la cantante quiso poner a prueba no solo sus habilidades deportivas sino también las de sus seguidoras.

"Yo quise Kickingball porque la verdad es que me encantaba demasiado cuando yo estudiaba (...) entonces yo quería como que sentirme en mi casa y qué mejor que hacerlo con mi gente, con la gente que me ama tanto y que yo las amo tanto. ¡Ha sido el mejor juego de Kickingball que he tenido en mi vida", dijo.

En referencia a la velada, resaltó el compañerismo y la química entre ambos equipos: "Nos lo disfrutamos increíble, siento que es la mejor actividad que hemos hecho".

En la entrevista para Meridiano, la intérprete de "Ya aprendí" no pudo evitar resaltar el cariño que tiene por sus 'ositas' a quien llama cariñosamente y cómo ellas también han cambiado su vida.

