Paulina Rubio es desalojada en Miami y enfrenta una nueva demanda

Paulina Rubio, la icónica “Chica Dorada”, se ve envuelta en una tormenta legal en suelo estadounidense y esta vez no es por la eterna disputa que tiene con su exmarido por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

Una demanda presentada en Miami acusa a la cantante de deber más de 100 mil dólares en alquiler, por incumplimientos contractuales, daños a la propiedad y estancias extras no autorizadas.

Demanda a Paulina Rubio

Según documentos del caso, el arrendador señala que Rubio dejó de pagar dos meses de renta, equivalentes a aproximadamente 70.000 dólares. A esto se suman días extra ocupando el inmueble fuera del contrato (otros 35.000 dólares) y daños causados durante su estancia por unos 5.259 dólares.

El inmueble en cuestión está ubicado en una zona exclusiva de Miami y tiene un valor estimado de más de 17 millones de dólares. El arrendador asegura que la cantante abandonó el lugar en condiciones insalubres y con múltiples desperfectos.

En consecuencia, la cantante mexicana fue desalojada de la residencia y, tiene a sus espaldas fuertes acusaciones por lo que podría considerarse "ocupación ilegal" al haberse quedado más tiempo de lo debido.

La defensa de Paulina

Frente a esta nueva polémica, la defensa legal de Paulina Rubio ha presentado una postura diferente. Afirma que solo quedaría pendiente medio mes de renta, es decir, unos 20.330 dólares, y que los daños reclamados están “sobrevalorados” y deberían cifrarse en al menos 3.100 dólares.

Cabe recalcar que, esta propiedad fue entregada a la artista como un "regalo" por parte de su ex 'Colate', sin embargo, parece haber sido una mala jugada del empresario, pues, el inmueble estaría en calidad de rentada.

No es la primera vez que Paulina enfrenta controversias. En el pasado ha estado vinculada con disputas legales, por ejemplo, acusaciones de agresión contra un asistente, lo que le ha valido críticas públicas.