¡Último minuto! En los acumulados se presenta un nuevo retirado que era el dato de los vivitos en La Rinconada

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.
El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 39 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada.
En la duodécima carrera o sexta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, fue retirado el caballo ALTER EGO (número 9) presentado por Germán Rojas Jr., y llevaba la monta de Felix Velásquez. Este ejemplar defendía uno de los datos mas corridos en La Rinconada.
De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:
12ª) #9 Alter Ego fue retirado por Claudicación miembro anterior izquierdo..