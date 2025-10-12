Hipismo

¡Último minuto! En los acumulados se presenta un nuevo retirado que era el dato de los vivitos en La Rinconada

La información fue a través de las RRSS del INH

Por

Darwin Dumont
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 09:41 am
¡Último minuto! En los acumulados se presenta un nuevo retirado que era el dato de los vivitos en La Rinconada
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico "Ezequiel Zamora" (GIII). VI Clásico "Virgilio Decán" (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

NOTAS RELACIONADAS

 

 

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 39 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada.

En la duodécima carrera o sexta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, fue retirado el caballo ALTER EGO (número 9) presentado por Germán Rojas Jr., y llevaba la monta de Felix Velásquez. Este ejemplar defendía uno de los datos mas corridos en La Rinconada.

 

 

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

12ª) #9 Alter Ego fue retirado por Claudicación miembro anterior izquierdo..

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Internacional Breeders' Cup
Domingo 12 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo