¡Atención! New York suspendió la jornada de este domingo por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

Para la jornada de este domingo 12 de octubre el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, tenia prevista una cartelera de nueve carreras que inluyó una prueba tipo stakes valorada en $150,000. Esta jornada iniciaba a la 1.:10 p.m. En este recito donde se desarrolla el Meeting de Belmont at the Big A., las autoridades neoyorquinas decidieron suspender la programación dominical.

Aqueduct suspendió la programación del domingo

La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) en su página oficial y por intermedio de un tuit publicado en la red social “X” indicó que ha cancelado las carreras en vivo del domingo en el Hipódromo Aqueduct debido a una poderosa tormenta costera que se pronostica que traerá vientos extremadamente fuertes y fuertes lluvias al área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha colocado a la ciudad de Nueva York bajo un aviso de viento a partir del domingo al mediodía, con pronósticos actuales del NWS que indican vientos sostenidos de 25 a 35 mph con ráfagas de hasta 50 mph.

El hipódromo Aqueduct permanecerá abierto para transmisiones simultáneas y las apuestas están disponibles a través de NYRABets.com.

El Carle Place Stakes, la prueba de mayor rango del domingo, con $150,000, volverá el domingo 19 de octubre y las inscripciones se aceptarán el miércoles 15 de octubre. Entre tanto, la programación habitual regresará el jueves 16 de los corrientes, con una cartelera de ocho emocionantes competencias.