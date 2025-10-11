¡Batacazo en Laurel Park! No pudo el Caballo del Año de Maryland cayó vencido por medio largo

Suscríbete a nuestros canales

El Maryland Million Day, que se llevó a cabo en el hipódromo de Laurel Park, localizado en el condado de Maryland, Maryland, y tuvo lugar durante la jornada del sábado, deparó innumerables sorpresas en la cartelera. El Maryland Million Classic, la prueba central de la cartelera de doce carreras, no fue la excepción, donde el Caballo del Año fracasó a medio largo del vencedor.

Laurel Park: Post Time cae vencido con todos los honores

El Maryland Million Classic S. de $150,000, la carrera más rentada de la jornada del sábado, parecía que el resultado iba a ser esperado por la victoria del caballo del estado, Post Time. Sin embargo, a la hora del timbre de la partida, el desarrollo fue otro. Blue Kingdom, con la monta del jinete venezolano Mychel Sánchez, marcó el ritmo de la carrera hasta el giro de la última curva.

Mientras que Blue Kingdom hacía su trabajo en la punta, Barbarian Runner lo controlaba desde la segunda y tercera posición, mientras que Post Time, desde el último lugar, esperaba el momento con su jinete Sheldon Russell para hacer correr en firme y buscar la victoria.

Ya en la entrada de la recta final, Blue Kingdom cedía el control de la carrera a Barbarian Runner, con su jinete Forest Boyce, que pasó a dominar la misma y, al unísono, pegado al riel, se movía con fuerzas el ejemplar Post Time con Sheldon Russell. En un final entre estos dos ejemplares, la ventaja la aprovechó Barbarian Runner, que pasó primero en la recta final y pudo contener el avance del ejemplar Post Time, que tuvo que conformarse con la segunda casilla a medio largo.

Barbarian Runner, de esta manera alcanza su sexta victoria en campaña de 18 presentaciones con una producción de $730,630 para su conexión de AJ Will Win Stables LLC. Este macho castrado de tres años, hijo de Barbados en Quiet Run por Northern Afleet, fue presentado por Henry Walters. El tiempo de la prueba fue de 111” para 1.800 metros.