Resultado del 5y6 de Valencia para este sábado 11-10-2025

Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 25.905.930,00 de los cuales Bs. 3.626.830,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 13.989.202,20.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 cuarta del programa, la victoria fue para El De Pedro (número 2), con un dividendo de Bs. 143,42 a ganador y Bs. 62,43 a placé. Montó Hemirxon Medina en yunta con José Luis García, en tiempo para 1.300 metros de 80”4.

En la quinta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Pickford (número 1) con la monta de Winder Véliz; fue ensillada por Salvador Giordano, y corrió para los colores del stud “Sermary”.

La tercera válida para el 5y6, sexta carrera en turno, la ganó Guapachosa (número 3) con el jinete Alejandro Briceño, quien recibió las instrucciones de José Canfunjol, para ganar en crono de 76” para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5y6, séptima carrera, el triunfo fue para Brianna (número 4) con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Juan Carlos Pérez. Abonó Bs. 145,99 y agenció crono de 81”2 para 1.300 metros.

En la octava carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Soldado Del Rey (número 2) se alzó con la victoria con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Carlos Luis Pérez. El consentido del stud “Andrea Stable” agenció crono de 80”3.

En la última carrera de la jornada, Valencia, novena en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Deep Love (número 12) con la monta de M. Ibarra, para el entrenador Juan Carlos Pérez.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 17.458, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs.205,67. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 5.961 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.2.324,68