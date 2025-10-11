Monto sellado en el 5y6 en Valencia para este sábado 11-10-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 11 de octubre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2025, con una prueba selectiva. La Copa “Luis Alfredo Wadskier” y el atractivo 5y6 nacional va por otro récord en recaudación.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en Valencia

La jornada ganadora inició con victoria para Indian Wells (número 3) con la monta de Yoniel Caguado, y la preparación de Luis Ibarra. En la segunda carrera triunfó Magical Song (numero 2) con la monta de José Daniel Calicho y el ensillaje de José Confunjol.

En la tercera carrera de la jornada reservada para la Copa “Luis Alfredo Wadskier” se la llevó el ejemplar Candy Cummings (número 3) con la monta de Jaime Lugo Jr., y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.25.905.930,00 de los cuales, Bs.3.626.830,20 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.13.989.202,20.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o cuarta carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, El De Pedro (número 2).