Jinete veterano fue suspendido por ocasionar dos rodadas en una prueba

Durante la reunión de carreras celebrada el pasado 3 de octubre en el hipódromo de Santa Anita, el jinete veterano miembro del Salón de la Fama, Kent Desormeaux, quien iba sobre el ejemplar Hey Demps, ocasionó una doble rodada en la competencia donde sus colegas Kyle Frey y Jeremy Laprida, fueron a tierra, producto a la conducción tenaz del jockey ganador de múltiples carreras de grado.

La quinta carrera de la jornada del 3 de octubre, Desormeaux, encima de Hey Demps, se ubicaron rápidamente en la segunda posición desde la partida, en carrera valorada por $25,000 en pista de césped. Al promediar el giro de la última curva, se observa en el video que Kent observa debajo sus piernas hacia atrás donde venían con buen avance Blue Oasis (Jeremy Laprida) choca con la montura de Desormeaux, y cayeron, a su vez, Lita Way con el jockey Kyle Frey no pudieron evitar el accidente y también cayeron.

Tras una investigación de los comisarios, Hey Demps fue descalificada del segundo puesto y desclasificada por el incidente. Según la tabla Equibase de la carrera: «Tras una revisión, los comisarios descalificaron a Hey Demps del segundo puesto y la desclasificaron por desplazarse hacia adentro, provocando que Blue Oasis rozara los talones y cayera en la recta final».



Según la tabla Equibase, tanto Lita Way como Blue Oasis fueron retiradas de la pista en una ambulancia equina. El Daily Racing Form informó que Laprida y Frey no sufrieron lesiones.

Desormeaux, finalizó la carrera en el segundo lugar. El jockey de 55 años cumplirá la suspensión durante los últimos cinco días de carrera del evento de otoño de Santa Anita, debido a este accidente. El Daily Racing Form informa que el jockey cumplirá la suspensión, los días 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre. Desormeaux acumula 15 victorias, 19 segundos puestos y 21 terceros en 101 carreras este año.