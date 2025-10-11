Napoleón Solo se baja de la Breeders’ Cup Juvenil

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer a través de los medios que el invicto y ganador del Champagne Stakes (G1) prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile (G1) así como preparatoria para el Kentucky Derby (G1), Napoleón Solo, no estará presente para el Campeonato de Criadores a correrse el fin de mes en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

Kentucky Derby: Napoleón Solo se preparará para el Derby de Kentucky

Napoleón Solo, con un récord de 2-2 tras ganar el Champagne (G1) el sábado, no competirá en la Breeders' Cup Juvenile y tomará descanso para una campaña de tres años. Sus conexiones así lo aseveraron: "Simplemente observamos qué tan duro y qué tan rápido corría y, lamentablemente, tener que enviarlo a través del país una vez más, en cierto modo le quita valor a lo que era la Breeders' Cup, donde solía rotar cada año", dijo el entrenador Chad Summers a Horse Racing Nation el miércoles.

La decisión de no participar en la Breeders' Cup en Del Mar fue informada anteriormente por David Grening de Daily Racing Form.

Napoleon Solo lideró en cada metro en la Champagne, marcando fracciones de 22.53 segundos, 44.24, 1:07.88, 1:20.90 y un tiempo final de 1:34.57 en la carrera de una milla, ganando por 6 cuerpos y medio. Esta victoria siguió a su debut por 5 cuerpos en una especial de debut en Saratoga en agosto. El potro Liam's Map fue comprado por $40,000 como yearling para Gold Square.