Nieto de Scat Daddy gana el Champagne Stakes (G1) y se lleva el cupo para la Breeders’ Cup Juvenile

El hipódromo de Aqueduct se lleva a cabo este sábado 04 de octubre una jornada de 12 competencias, entre ellas cuatro pruebas selectivas de grado en el marco del Belmont At The Big A.

A la altura de la séptima carrera se disputó el Champagne Stakes (G1), para ejemplares de dos años, en distancia de la milla (1.600 metros) y con un premio a repartir de 500 mil dólares. Cabe destacar que esta selectiva fue una prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile (G1) como parte del calendario de la Breeders’ Challenger Series.

Nieto Scat Daddy: Victoria The Champagne Aqueduct Belmont At The Big A

Con un total de nueve participantes que, conformó la nómina oficial de este Graded Stakes, el ganador fue para el moro dosañero Napoleón Solo (número 8), montado por el jinete dominicano Joel Rosario en yunta con Chad Summers.



Desde el momento de la partida, Napoleón Solo se fue a comandar la carrera prácticamente de extremo a extremo y sin enemigos, con parciales de: 22’’2 para 400, 44’’1 para 800, los 1.200 en 67’’4, 1.20’4 para 1.400 metros y finales en 94’’2 para el recorrido de la milla.

Con esta victoria el hijo de Liam’s Map en Atomic Blonde por Scat Daddy suma su segunda fotografía de forma invicta y arrojó un dividendo sorpresivo de $15,94 a ganador, $10,68 a placé y $7,80 el show.

Victoria: Cupo Bredeers’ Cup Juvenille

No conforme con el triunfo, el nieto materno de Scat Daddy ahora tendrá su nuevo reto que es llevarse su cupo de forma directa para competir en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) que será realizado en Del Mar los días 31 de octubre y 1ro de noviembre.