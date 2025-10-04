Belmont at the Big A: Manuel Franco gana el Jockey Club Invitational (G2)

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Aqueduct celebró este sábado el Belmont at the Big A, una jornada que incluyó cuatro pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup. Este campeonato mundial se disputará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Del Mar, San Diego, California.

Victoria estelar en el Jockey Club Invitational: Estados Unidos Carreras

Aunque no fue clasificatoria, una de las pruebas selectivas destacada de la jornada fue el Jockey Club Invitational (G2), con una bolsa de $500.000 a repartir. El triunfo fue para el jinete puertorriqueño Manuel Franco, quien montó al ejemplar británico de tres años Asbury Park (5/2 morning line) en un recorrido de 2.200 metros.

Franco avanzó con fuerza en los metros finales para asegurar la victoria. El número tres, Crudo, con Carmuche en la silla, lideró gran parte del recorrido e intentó ganar de punta a punta.

Tiempos y pizarra: Victoria Caballo

El ganador cruzó la meta con una ventaja de al menos dos cuerpos. Los parciales se agenciaron en: 23.2, 48.1, 74, 98.2, 2.02.3 y un tiempo final de 2:14.45.

La pizarra oficial de llegada se completó con:

Asbury Park (Ganador) Noble Confessor (6) Hill Road (4) Crudo (3) Hammerhead (5)

Asbury Park, que reapareció después de 34 días sin competir, suma ahora dos victorias en cinco actuaciones. El ejemplar es entrenado por Chad Brown y defiende los colores del Stud: Brant, Peter M. and S. Elias Stable.