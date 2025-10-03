Tommy Jo mantiene su invicto por descalificación en el Darley Alcibiades S (G1) en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

En el opening day en Keeneland, tendrá dentro de su cartelera en la jornada del viernes tres pruebas de grado de mayor rango en este circuito. Entre ellas el Darley Alcibiades S. (G1) valorada en 650 mil dólares que se correrá en distancia de 1.700 metros. Esta prueba que forma parte de las clasificatorias tendrá una nómina de seis hembras de dos años en la que destaca la selectiva Tommy Jo, se ganó un puesto en las Breeders’ Cup y consiguió sus primeros puntos rumbo a las Oaks.

La Alcibíades también es una posible plataforma para el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup como clasificatoria de la Breeders' Cup Challenge Series: ¡Gana y estás dentro! para la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1). El Campeonato Mundial se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en Del Mar.

Tommy Jo, siempre con la monta del jinete Salón de la Fama, John Velásquez se quedó por vía reglamentaria este evento, luego que el Percy’s Bar con Luan Manchado, en la recta final luego del cansancio durante los primeros parciales de la carrera de 23, 46,4 y 71,2, no pudo contener el avance de la invicta por líneas externas, que luego de perseguir a la velocista avanzó con fuerzas, pero con faul le impidió cruzar la raya en el primer lugar.

Esta prueba se corrió en distancia de 1.700 con registro de 104”3 para Percy’s Bar, pero luego del rclamo, la ganadora oficial de este evento fue la hija de Into Mischief en la yegua Mother Mother por Pioneerof the nile. Con este triunfo mantuvo el invicto en tres actuaciones y su segunda prueba de Grado 1, luego de ganar el Spinaway Stakes (G1) a la misma Percy’s Bar. De esta manera, la consentida del suma sus primeros 10 puntos, rumbo a la Kentucky Oaks.